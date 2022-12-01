MESAM 35. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) 35. kuruluş yıl dönümünü gala ve ödül töreniyle kutladı.

Düzenlenen törende “Başarı”, “Onur” ve “35. Yıl Özel” ödülleri sahiplerini buldu.

Yüzlerce sanatçının katıldığı gecenin sunuculuğunu, Ekrem Ataer üstlendi.

Açılışta konuşan MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, 35 yaşında olan MESAM’da görev almış tüm yöneticilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek “Her birinin çabasını gittiğimiz yerlerde anlatıyoruz. Biz de MESAM’da yeni bir sayfa açmak istedik. Burada bütün kutuplaşmaları yok ederek aynı amaca hizmet etmek için tek yumruk olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Ergül, MESAM üst kurullarında müziğin bütün türlerinden temsilcilerin yer aldığına değinerek “Sanatçı naifliği, nezaketi, duyarlılığı ve bilinciyle her birinizin toplumumuza örnek olduğunu biliyorum. Meslek birliğimizle birlikte yeniden beste yapmak için umutlanmış sizler, eminim ki çok daha ölümsüz eserlere imza atacaksınız. Yüzyıllarca söylenecek olan türkülerin, sözlerin, şarkıların, aranjelerin değerli yaratıcıları olan sizleri saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Türkiye gibi kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı topraklarda yaşamanın kıymetine değinerek “Bu zenginlikte siz değerli sanatçıların büyük payı var. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı’nda MESAM önemli bir rol üstlenerek her alanda iddialı bir temsilcisi olacak. Milletimizin gönlünden geçenleri tüm dünyaya duyurarak onların sesi olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Başarı” kategorisinde sanatçılardan Cem Ali Öget, Fazıl Say, Bilal Sonses, Sagopa Kajmer, Yıldız Tilbe, Korhan Nart, Mehmet Cem Tuncer, Ercan Tanrıverdi, Aytekin Ataş, Bülent Ercüment Orkut ve Toygar Ali Işıklı ödüle layık görülürken editör tarafında ise Ulus Müzik, Es Müzik, Pelikan Müzik, Kalan Müzik, Median Müzik ve Universal Müzik ödül aldı.

“35. Yıl Özel” ödülleri de Atilla Atasoy, Erol Martal, İbrahim Bora Ayanoğlu, Ahmet Turhan Taşan, Cengiz Coşkuner, Cansın Erol, Amir Ateş, Necla Peker, Yalçın Benlican, Kenan Erel, Hasan Özgen Gürbüz, Yüksel Kip, Mümin Salman, Ali Şenozan, Deniz Atılgan ve İsmail Yalçın Kaya Tura’ya verildi.

“Onur” Ödüllerinde ise “Aşık Veysel Onur Ödülü”ne Mehmet Özbek, “Nevzat Sümer Onur Ödülü”ne Sezen Cumhur Önal, “İbrahim Erkal Onur Ödülü”ne Ferdi Tayfur, “Ali Tekintüre Onur Ödülü”ne Selami Şahin, “Erkan Ocaklı Onur Ödülü”ne Zinnet Sönmez, “Ahmet Onur Ödülü”ne Selda Bağcan, “Yıldırım Gürses Onur Ödülü”ne Bertan Üsküdarlı, “Mahzuni Şerif Onur Ödülü”ne Ozan Şahturna, “Esin Engin Onur Ödülü”ne İlham Gencer, “Neşet Ertaş Onur Ödülü”ne Özdemir Erdoğan, “Bayram Aracı Onur Ödülü”ne Orhan Gencebay, “Nazım Hikmet Onur Ödülü”ne Zülfü Livaneli ve “Atilla Özdemiroğlu Onur Ödülü”ne MFÖ layık görülürken MESAM ve MSG iş birliği anısına da Ferhat Göçer’e MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Ergül tarafından ödül verildi.

(AA)