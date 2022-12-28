Meryem’i 9 kurşunla öldüren eski sevgilisi yakalandı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 13 Kasımda eski kız arkadaşı Meryem Sevimi (21) bir kafede 9 kurşunla öldüren Musa Sevim (24) saklandığı köyde bir barakada yakalandı. Sevim, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 13 Kasımda Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Musa Sevim, eski kız arkadaşı Meryem Sevimin kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Musa Sevim, eski kız arkadaşına peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yere yığılırken, Musa Sevim ise kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Meryem Sevim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sevimin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından adli tıp kurumundan alınarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, olay yerine Musa Sevim ile birlikte gelenler tespit edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmada 2 şüpheliyi belirledi. Kamera çalışmaları ile görgü tanıklarının ifadeleri üzerine polis, cinayeti işleyen Musa Sevim ile beraber olay yerine gelen M.S.B.,(17) ve F.A.’yı (17) gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, Meryem’in eğlence platformu TikTok’ta bir erkekle canlı yayın açtığı için öldürüldüğünü söyledi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERYEM’İN MEZARINA GİDİP İNTİHAR EDECEKTİM

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, uyuşturucudan kaydı bulunan Musa Sevimin bulunması için Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile işbirliği yaparak çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Musa Sevimin bir köyde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlene operasyonla Musa Sevim, bir barakada saklanırken yakalandı. Yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve kardeşine ait kimlik çıktı. Yapılan sorgusunda pişman olduğunu belirten Musa Sevim, yakalanmaması durumunda Meryem’in mezarına gidip intihar edeceğini söyledi. Musa Sevim işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)