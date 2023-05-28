Merve Dizdar Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminde başrol oynayan Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı. Dizdar, ödül konuşmasında; “Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum” dedi.

76. Cannes Film Festivali’nin Ödül Töreni bugün düzenlendi. Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminde başrolü üstlenen Merve Dizdar, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Dizdar, Ödül Töreni’nde şöyle konuştu:

“Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele eden ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.

“BU ÖDÜLÜ TÜM KIZ KARDEŞLERİM VE TÜRKİYE’DE HAK ETTİĞİ GÜZEL GÜNLERİ YAŞAMAYI BEKLEYEN TÜM MÜCADELECİ RUHLARA ARMAĞAN EDİYORUM”

Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.”

Diğer ödül alanlar ise şöyle:

Altın Palmiye: Anatomie d’Une Chute (Yönetmen: Justine Triet)

Jüri Büyük Ödülü: The Zone of Interest / Yönetmen: Jonathan Glazer

En İyi Yönetmen: Trần Anh Hùng / The Pot-au-Feu (La Passion de Dodin Bouffant)

Jüri Ödülü: Fallen Leaves (Yönetmen: Aki Kaurismäki)

En İyi Senaryo: Sakomoto / Monster (Yönetmen: Kore-Eda Hirokazu)

En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne/Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan)

En İyi Erkek Oyuncu: Kōji Yakusho (Perfect Days/ Yönetmen: Wim Wenders)

En İyi İlk Film(Camere D’or): Inside the Yellow Cocoon Shell (Yönetmen: Thien An Pham)

(ANKA)