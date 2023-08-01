Mert Müldür ve Miha Zajc İstanbul’da

Fenerbahçe’nin yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı Miha Zajc ve İtalya’nın Sassuolo takımından kadrosuna katmaya hazırlandığı Mert Müldür, İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştığı Miha Zajc ile prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Mert Müldür, İstanbul’a geldi. Müldür’ü taşıyan uçak saat 23.40da, Zajc’ı taşıyan uçak ise 23.50de İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Her iki futbolcu da havalimanındaki pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen özel araçlara binerek havalimanından ayrıldı.

(DHA)