Mersin’de yağma ve silah kaçakçılığı operasyonu

Mersin’de, yağma ve silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, “cebir” yoluyla yağma suçunu işlediği iddia edilen organize suç örgütü ile silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 14 zanlının yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı. Özel harekat polisleri, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Tavla içinde 2 ruhsatsız tabanca çıktı

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda çek ve senet belgesi ele geçirildi.

Bir iş yerindeki incelemelerde de tavla içerisine gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca bulundu.

Polisin, adresinde bulunmayan 3 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.

(AA)