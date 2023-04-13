Mersin’de tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı
Haberler Gündem

Mersin’de tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

Mersin’de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu çerçevede, Tarsus ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 2 şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerden Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 120 tarihi eser ele geçirildi.

Söz konusu eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kılıçdaroğlu’ndan yeni seçim kampanyası videosu

Kılıçdaroğlu’ndan yeni seçim kampanyası videosu

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de

Diyarbakır merkezli 11 ilde hacker operasyonu: 20 gözaltı

Diyarbakır merkezli 11 ilde hacker operasyonu: 20 gözaltı

Mersin’de tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı
Gündem