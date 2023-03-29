Mersin’de tarihi eser niteliğinde 345 obje ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 345 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Artıklı Mahallesi’nde tarihi eser satmak için müşteri aradığı iddia edilen şüpheli takibe alındı.

Ekipler tarafından durdurulan araçta, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 345 obje bulundu.

Şüpheli gözaltına alınırken, eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)