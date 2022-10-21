Mersin’de seyir halindeki tırın dorsesi yandı
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Mersin’de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Mersin’de saman yüklü tırın dorsesi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İ.D. idaresindeki 35 UN 565 plakalı tırın saman yüklü dorsesinde, seyir halindeyken yangın çıktı.

Dorseden alevler yükseldiğini fark eden sürücü, aracını park ettikten sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekip, yangına müdahale etti ancak tırın dorsesi ile samanlar yandı.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor. (AA)

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Mersin’de seyir halindeki tırın dorsesi yandı
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