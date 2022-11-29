Mersin’de PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama
Haberler Gündem

Mersin’de PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama

Mersin’de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin 6’sı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Kasım’da Tarsus, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin 6’sı çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest kaldı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bakan Kirişci: Sözleşmeli üretimi gerekirse zorunlu hale getireceğiz

Bakan Kirişci: Sözleşmeli üretimi gerekirse zorunlu hale getireceğiz

Acil serviste doktora darp, sekretere hakaret; baba-oğul gözaltında

Acil serviste doktora darp, sekretere hakaret; baba-oğul gözaltında

Baraj sularının yaklaştığı Yusufeli’de ‘göç’ hızlandı

Baraj sularının yaklaştığı Yusufeli’de ‘göç’ hızlandı

Mersin’de PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama
Gündem