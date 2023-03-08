Mersin’de orman yangını

Mersin’in Tarsus ilçesinde, okaliptusların bulunduğu ormanda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için ekipler, çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Karabucak ormanı mevkisinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz ve itfaiye araçları ile ekipler sevk edildi. Okaliptusların bulunduğu orman alanında, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için müdahale ediliyor. (DHA)