Mersin’de orman yangını
Haberler Gündem

Mersin’de orman yangını

Mersin’in Tarsus ilçesinde, okaliptusların bulunduğu ormanda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için ekipler, çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Karabucak ormanı mevkisinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz ve itfaiye araçları ile ekipler sevk edildi. Okaliptusların bulunduğu orman alanında, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için müdahale ediliyor. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi kabul etti

CHP’li Altay’dan Erdoğan’a: Sakın kurma, 67 gün sonra hepsi kapanacak

CHP’li Altay’dan Erdoğan’a: Sakın kurma, 67 gün sonra hepsi kapanacak

Onur Şener cinayeti davasında tanıklar konuştu

Onur Şener cinayeti davasında tanıklar konuştu

Mersin’de orman yangını
Gündem