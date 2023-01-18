Mersin’de ‘güven’ operasyonu: 17 gözaltı kararı

Mersin’de çeşitli suçlarına karıştığı tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için ‘güven’ operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlarını işleyen ve silahlı kavga olayına karışan 17 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, operasyon için bu sabah düğmeye bastı. 192 polisin katılımıyla 17 adrese dron destekli ‘güven’ operasyonu düzenlendi.

Özel harekat timlerince demir kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen evlerde şüpheliler gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (DHA)