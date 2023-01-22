Mersin’de güneşli havayı fırsat bilenler ocakta denize girdi

Mersin’in Erdemli ilçesinde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler ocak ayında denizde yüzdü.

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının da 17 derece ölçüldüğü ilçede turistler ve vatandaşlar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Korykos Antik Kenti’nin parçası olan Kızkalesi sahilinde vakit geçirdi.

Ziyaretçilerden bazıları kumsalda yürüyüş yaptı, bazı kişiler de denize girdi.

Sivas’tan gelen Mesut Eroğlu, AA muhabirine, yarıyıl tatili dolayısıyla Kızkalesi’ne geldiklerini söyledi.

Güneşli havayı değerlendirmek istediklerini belirten Eroğlu, “Sivas’a göre Mersin sahillerinde yaz havası var. Arkadaşlarımızla denize girip kumsalda eğlendik. Hava çok güzel, adeta cennet gibi. Ocakta deniz keyfi yaşadık.” diye konuştu. (AA)