Mersin’de gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı

Mersin’de, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş’in tutuklandığı terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları iddiasıyla 28-29 Eylül tarihlerinde yapılan operasyonlarda aralarında Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ile belediye çalışanlarının da olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Gündeş, emniyetteki sorgusunun ardından önceki gün adliyeye sevk edilmiş ve çıkarılıdığı mahkemece tututlanmıştı. Sorgusu tamamlanan 27 şüpheliden 13’ü bugün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4’ü, savcılık sorgusunun ardından, diğer 10 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeceme adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari 2 şüpheli arandığı bildirildi. (DHA)