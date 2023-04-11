Mersin’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 1’i sorumlu düzeyde, 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman da ele geçirdi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor. (DHA)