Mersin’de bir kişi sokakta ölü bulundu
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Mersin’de bir kişi sokakta ölü bulundu

Mersin’in Silifke ilçesinde bir kişi, sokakta ölmüş halde bulundu.

Saray Mahallesi’ndeki bir sokakta Durali Küçükcilasun”un yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Küçükcilasun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Küçükcilasun’un cenazesi, otopsi için Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Küçükcilasun’un ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek. (AA)

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