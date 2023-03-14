Mersin’de 21 kilo 610 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin Silifke ve Mezitli ilçesindeki adresleri ile araçlarında arama yapıldı.

Aramada 21 kilo 610 gram esrar, 40 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (AA)