Mersin’de 21 kilo 610 gram esrar ele geçirildi
Mersin’de 21 kilo 610 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin Silifke ve Mezitli ilçesindeki adresleri ile araçlarında arama yapıldı.
Aramada 21 kilo 610 gram esrar, 40 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (AA)
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