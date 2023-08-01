Mersin’de 2 milyon makaron ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sigara ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Tarsus ilçesinde 2 şüphelinin piyasaya kaçak makaron süreceği bilgisini alan ekipler, Kütüklü Mahallesi’ndeki bir araçta arama yaptı.

Aramada 2 milyon makaron ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

(AA)