Mersin’de 2 milyon makaron ele geçirildi
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Mersin’de 2 milyon makaron ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sigara ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Tarsus ilçesinde 2 şüphelinin piyasaya kaçak makaron süreceği bilgisini alan ekipler, Kütüklü Mahallesi’ndeki bir araçta arama yaptı.

Aramada 2 milyon makaron ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

(AA)

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