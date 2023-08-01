Mersin’de 2 milyon makaron ele geçirildi
Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sigara ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Tarsus ilçesinde 2 şüphelinin piyasaya kaçak makaron süreceği bilgisini alan ekipler, Kütüklü Mahallesi’ndeki bir araçta arama yaptı.
Aramada 2 milyon makaron ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
(AA)
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