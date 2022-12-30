Mersin ve Adana’da IŞİD operasyonu

Mersin ve Adana’da terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddia edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kimliği belirlenen biri Fransa uyruklu 11 şüphelinin adresine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Drone destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı.

Bazı mekanlara “koçbaşı” kullanılarak girilirken, Özel Harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. (AA)

10 AYRI ADRESE BASKIN

Adana’da IŞİD’e yönelik soruşturma kapsamında 10 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi. 10 ayrı adrese TEM şubesi operasyon timleri ve Özel Harekat polislerince baskın yapıldı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (DHA)