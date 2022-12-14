Mersin merkezli 14 ilde ‘dolandırıcılık’ operasyonu: 88 gözaltı kararı

Mersin merkezli 14 ilde kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp, hacklemiş oldukları sosyal medya hesapları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 88 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İl Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp, yüksek kazanç vaadinde bulunup, hacklemiş oldukları sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeyi, teknik ve fiziki takip sonrası deşifre etti.

‘PHISHING OLTALAMA’ İLE DOLANDIRICILIK

Şebeke üyelerinin, günlük kiraladıkları evlerde, apart otel odalarında paneller kurarak, sahte internet siteleri oluşturdukları, ‘phishing oltalama’ denilen dolandırıcılık linkleri oluşturup, sosyal medya hesapları ile internet siteleri üzerinden paylaşım yaptıkları, elde ettikleri telefon numaralarına link gönderdikleri birçok kişinin banka kartı ve hesaplarına erişim sağladıkları, daha sonra kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp, hacklemiş oldukları sosyal medya hesapları üzerinden en düşük kripto para yatırımı 5 bin TL ile yüksek kazanç elde etme vaadiyle dolandırıcılık yaptıklarını belirlendi.

50 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLMİŞ

Ekipler, ayrıca şüphelilerin 50 milyon kişiye ait kimlik bilgilerini ele geçirdiklerini, 10 bin kişiye ait GSM hat bilgileri üzerinde oynama yaptıklarını, kimlik kartları, geçici kimlik belgeleri, banka İBAN, banka kart bilgilerini elde ettiği, bu bilgileri bilişim sistemi aracılığı ile ‘dolandırıcılık’ ve ‘hırsızlık’ suçlarında kullandıklarını tespit etti. 39 vatandaşın 721 bin 334 TL’sinin dolandırıldığı ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Operasyon kapsamında şebeke üyesi oldukları öne sürülen 88 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Urfa, Mardin, Bitlis, Bingöl, Antalya, Konya, İstanbul, Malatya, Bursa ve Van’da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)