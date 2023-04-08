Mersin Limanı’nda, konteynerde 97,5 kilo kokain ele geçirildi
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Mersin Limanı’nda, konteynerde 97,5 kilo kokain ele geçirildi

Mersin polisinin, limana gelen bir konteynerde narkotik köpeği Miror ile yaptığı aramada 97,5 kilo kokain ele geçirildi.

Mersin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin ortak çalışmasının ardından Mersin Limanında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ekvadorun Guayaquil Limanı’ndan gelen bir konteynerde narkotik köpeği Miror ile arama yapıldı. Aramada 86 paket halinde toplam 97,5 kilo kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. (DHA)

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