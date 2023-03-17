Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yaptığı ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’nin mart ayı sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 35,76’dan yüzde 37,72 seviyesine yükseldi. Büyüme ve gayri safi yurt içi hasıla (GSHY) beklentisi ise geriledi.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi mart ayı sonuçları bugün açıklandı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,76 iken, bu anket döneminde yüzde 37,72 oldu.

Ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,75 iken, bu anket döneminde yüzde 31,63 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,11 ve yüzde 17,91 olarak gerçekleşti.

Geçen ay yüzde 2,70 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,89’a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE’deki artış beklentisi de yüzde 37,72 oldu.

TÜFE’de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30,75’ten 31,63’e çıkarken, 24 ay sonrası için yüzde 18,11’den 17,91’e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 22,91 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,10’dan 23,52’ye çıktı.

YIL SONU CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 36 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Bir önceki anket döneminde 30,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 36 milyar dolara yükseldi.

Geçen yıl için beklenen cari işlemler açığı beklentisi ise 25,9 milyar dolar oldu.

GSYH BEKLENTİSİ 4,5’TEN 4,4’TE DÜŞTÜ

Aynı anket, cari yıl için GSYH artış beklentisinde de düşüş olduğunu gösterdi. Buna göre, yıl sonu GSYH artışı beklentisi yüzde 3,6’dan 3,5’e, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,5’ten 4,4’e indi.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan gecelik faiz oranı ile TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentileri bir önceki anket döneminde yüzde 9,00 iken, bu anket döneminde yüzde 8,50 olarak gerçekleşmiştir.

YIL SONU DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ 22,91’E ÇIKTI

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 22,84 TL iken, bu anket döneminde 22,91 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 23,10 TL iken, bu anket döneminde 23,52 TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜYÜME BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,5 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4 olarak gerçekleşmiştir.” (ANKA)