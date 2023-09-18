Merkez Bankası’ndan, TL ile ilgili uygulama talimatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, aylık TL mevduatın payında artış hedefi yüzde 2’den yüzde 2,5’e yükseltildi.

TCMB’den yatırımlarda TL’yi cazip kılma amacıyla bankalara uygulama talimatı gönderildi. Buna göre; TL’yi güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatı destekleyen hem de kur korumalı hesaplardan standart TL mevduata geçişi özendiren yeni adımlar atıldı. Gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5’e yükseltildi. Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında yürürlükten kaldırılan eski TL payı rasyosuna göre komisyon uygulaması sona erdirildi.

Komisyon uygulamasında, TL’ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak. TL’ye geçiş ve yenileme oranı yüzde 100’ün altında olan bankalara yıllık yüzde 8 oranında, yüzde 100’ün üzerinde olan bankalara ise yıllık en fazla yüzde 4 olacak şekilde TL’ye geçiş oranına göre komisyon uygulanacak.

(DHA)