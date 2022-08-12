Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru beklenti anketini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi istatistiklerini açıkladı. Dolar- TL bazında cari yıl sonu döviz kuru beklentisi 19,65 TL oldu. Katılımcıların yıl sonu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentisi ise yüzde 70,60 kaydedildi.

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi, önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, yüzde 40,23’ten yüzde 41,99’a çıktı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 24,27 iken yüzde 24,35 olarak değişti.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 14

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 oldu. TCMB 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların dolar- TL bazında cari yıl sonu döviz kuru beklentisi, önceki anket döneminde 18,99 TL iken bu anket döneminde 19,65 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,92 TL ve 22,03 TL olarak gerçekleşti. (DHA)