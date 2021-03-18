Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Mart ile biten haftada 51 milyon dolar azalarak 91 milyar 612 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Mart ile biten haftada 51 milyon dolar azalarak 91 milyar 612 milyon dolar oldu. Bu haftada brüt döviz rezervleri 583 milyon dolarlık azalarak 52 milyar 664 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 12 Mart haftasında 532 milyon dolar seviyesinden 38 milyar 948 milyon dolar seviyesine yükseldi. (İHA)