Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak. Piyasa beklentilerinde 100 baz puanlık indirim öne çıkıyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde politika faizi yüzde 37’den yüzde 36’ya gerileyecek.

Eylül ayında politika faizini yüzde 37’de sabit tutan TCMB’nin bu ayki kararı öncesinde, bazı kuruluşlar enflasyon görünümündeki belirsizlikler nedeniyle faizin değiştirilmeyebileceğini değerlendiriyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantının ardından, kararla birlikte enflasyonla mücadeleye ve para politikasının geleceğine ilişkin mesajlar da izlenecek. Faizdeki olası değişikliğin kredi maliyetleri, mevduat getirileri ve finansal piyasalardaki hareketlilik üzerinde etkili olması bekleniyor.

BAYDAR’DAN 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM TAHMİNİ

Ekonomist Hikmet Baydar, ekim toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini belirtti. Baydar, yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına gerilemesini ve politika faizi ile enflasyon arasındaki farkın 700 baz puanı aşmasını bu beklentisinde etkili unsurlar arasında gösterdi.

Mevcut koşulların indirim için uygun bir zemin oluşturduğunu ifade eden Baydar, yılın kalan bölümünde de indirimlerin sürebileceğini öngördü. Baydar’a göre, piyasa davranışlarını olumsuz etkileyecek yeni bir gelişme yaşanmaması halinde politika faizi yıl sonunda yüzde 34,5 ile yüzde 35 aralığına gerileyebilir.

MAAŞ ZAMLARINI DOĞRUDAN BELİRLEMİYOR

Merkez Bankası’nın politika faizi kararı, emekli ve memur maaşlarını doğrudan belirlemiyor. Maaş zamları, enflasyon verileri ve ilgili mevzuat kapsamında hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkı etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarında ise ilgili dönemdeki altı aylık enflasyon oranı esas alınıyor.

Faiz kararının enflasyon, kredi maliyetleri ve ekonomik faaliyetler üzerindeki olası etkileri, ilerleyen dönemlerde maaş artışlarını etkileyen ekonomik koşullar açısından önem taşıyor.