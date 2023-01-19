Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk toplantısını yaparak, ekonomistlerin beklentisi doğrultusunda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tuttu. TCMB geçen yılın ilk 7 ayında faizi 14 seviyesinde tutmuş, ağustos ayından itibaren indirime gitmiş, 24 Kasım’da ise yüzde 9’da sabitlemişti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetiminde yapılan PPK toplantısının ardından saat 14.00’de yılın ilk faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tuttu.

ORTA VADELİ FAİZ HEDEFİ YÜZDE 5

Merkez Bankası, aralıkta yaptığı yazılı açıklamada, orta vadeli faiz hedefinin yüzde 5 olduğunu belirtmişti. Açıklamada, “TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir” denilmişti.

2022 AYLIK TABLOSU

Kurul, 20 Ocak 2022’deki geçen yılın ilk toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Onu takip eden 7 toplantıda (17 Şubat 2022, 17 Mart 2022, 14 Nisan 2022, 14 Nisan 2022, 26 Mayıs 2022, 23 Haziran 2022 ve 21 Temmuz 2022) politika faizi yüzde 14 düzeyinde sabit tutuldu.

PPK, geçen yıl ağustos ayındaki toplantıda ise politika faizini indirmeye başladı. Kurulun son kararları şöyle:

18 Ağustos 2022: Faiz oranının yüzde 14’ten yüzde 13’e indirildi.

22 Eylül 2022: Politika faiz oranının yüzde 13’ten yüzde 12’ye indirildi.

20 Ekim 2022: Faiz oranı yüzde 12’den yüzde 10,5’e indirildi.

24 Kasım 2022: Faiz oranının yüzde 10,5’ten yüzde 9’a indirildi.

22 Aralık 2022: Politika faiz oranı yüzde 9’da sabit tutuldu.

(ANKA)