Merkez Bankası: Dijital Türk Lirası ile ilk ödeme yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını duyurdu.

Merkez Bankası, dijital Türk lirası kullanımına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, TCMB öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işleminin başarılı bir şekilde yapıldığı belirtildi. TCMB’nin açıklaması şöyle:

“İLK ÖDEME YAPILDI: TCMB öncülüğünde yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde yapıldı. TCMB, teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edecek. Yapılan testler sonucu elde edilen bulgular, geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile kamuoyu ile paylaşılacak.

DİJİTAL TL PLATFORMU GENİŞLETİLECEK: Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecek. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecek.

İKTİSADİ VE HUKUKİ ÇALIŞMALARA ÖNCELİK VERİLECEK: Dijital Türk lirasının hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu göstermekte. Bu nedenle 2023 yılı boyunca dijital Türk lirasının teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecek.”

(ANKA)