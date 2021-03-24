Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan yeni açıklama
Haberler Gündem

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan yeni açıklama

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB’deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik” açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklamada bulundu.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Kavcıoğlu, “Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB’deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim” dedi.

(İHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Nagehan Alçı, hakime hakaretten cezaya çarptırıldı

Nagehan Alçı, hakime hakaretten cezaya çarptırıldı

Tartıştığı karısını elleriyle boğdu

Tartıştığı karısını elleriyle boğdu

Marmara adasında Pitbull dehşeti

Marmara adasında Pitbull dehşeti

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan yeni açıklama
Gündem