Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Finans Merkezinde banka yöneticileriyle bir araya geldi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15’e yükseltildi. Piyasalarda hareketliliğe neden olan kararın ardından, Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi. Ataşehirdeki İstanbul Finans Merkezinde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı. Erkanın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyeceği öğrenildi.

(DHA)