Merkez Bankası açıkladı: Kısa vadeli dış borç stoku arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziran ayı sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,2 oranında artarak 162,8 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, haziran ayı sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,2 oranında artışla 162,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,7 oranında artarak 64,0 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,8 oranında artarak 54,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN DÖVİZ DEVDİAT HESABI YÜZDE 5,6 AZALDI

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,9 oranında artarak 11,5 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,6 oranında azalarak 20,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 9,0 oranında artışla 18,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 5,0 oranında artışla 13,8 milyar seviyesine ulaştı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında azalarak 48,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

KAMUNUN KISA VADELİ BORCU GEÇEN YIL SONUNA GÖRE YÜZDE 7,6 ORANINDA ARTTI

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 7,6 oranında artarak 31,1 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,1 oranında azalarak 87,4 milyar doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 19,9 oranında artarak 89,1 milyar dola, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,1 oranında azalarak 72,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 haziran sonu itibarıyla 969 milyon ABD dolara çıktı. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 268 milyon dolar oldu.

Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,2’si ABD doları, yüzde 25,1’i euro, yüzde 9,3’ü TL ve yüzde 17,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

VADESİNE BİR YIL VEYA DAHA AZ KALAN KISA VADELİ BORÇ 206,2 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası verilerine göre, haziran ayı sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 206,2 milyar ABD doları düzeyinde. Söz konusu stokun 16,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,8, Merkez Bankası’nın yüzde 21,5, özel sektörün ise yüzde 58,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

(ANKA)