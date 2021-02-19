Merdiven altı maske uyarısı

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, koronavirüsten korunmak için merdiven altı üretilen maskelerin kullanılmaması gerektiğini belirterek, “Cüzi fiyatta satılan ve sağlıksız malzemeden olduğunu hissedebileceğiniz maskelerin kullanımını önermiyoruz. Bu virüsten korumasının dışında, yüzümüzde bulunmasından kaynaklı başka rahatsızlıklara neden olabilir” dedi.

Dr. Ayşin Kılınç Toker, dünya genelinde mutasyonlu koronavirüsün mevcut olduğunu bildirdi. Türkiye’nin birçok ilinde mutant virüsün görüldüğünü söyleyen Toker, “Şu an için daha kötü seyredecek bir durumda değil; ama bulaştırıcılığın daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bu durum mesafeyi, hijyeni daha fazla önemli konuma getiriyor. Bir kişinin bulaştıracağı virüs miktarı daha fazla bu durumda., öyle de olduğu için kalabalık ortamlardan kendimizi korumamız gerekiyor” dedi.

‘RAHATSIZLIKLARA NEDEN OLABİLİR’

Toker, virüste yaşanan mutasyon nedeniyle hekim olarak çift maske önerdiğini, maskelerin sağlık kuruluşları ya da eczanelerden alınması gerektiğini belirtti. İki kat maskenin daha güvenli olduğunu söyleyen Toker, “İnsanların 3 katlı cerrahi maske kullanması gerekir. Ancak bazıları görsel olan maskelerden takmak istiyor. ‘Fiyatı yüksek olan iyidir’ diyemeyeceğim. Asıl belli markaların özellikle eczane ve sağlık kuruluşları aracılığıyla temin edilen maskelerin güvenli olduğunu söyleyebilirim. Merdiven altı üretimi gibi çok cüzi fiyatta satılan ve sağlıksız malzemeden olduğunu hissedebileceğiniz maskelerin kullanımını önermiyoruz. Bu, virüsten korumasının dışında, yüzümüzde bulunmasından kaynaklı başka rahatsızlıklara neden olabilir. Alerjik durumlar gerçekleşebilir. Kişinin sürekli sağlıklı olmayan bir kumaştan nefes almaması başka solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir” diye konuştu.

‘AYNI MASKE BİR GÜN KULLANILMALI’

Maskenin günlük olarak değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Toker, “Kalabalık bir yere gidip döndüğünüzde maskenizi değiştirmeniz lazım. Aynı maske bir gün ve bir kişi tarafından kullanılmalı. Hele ki gün içerisinde sürekli iş yerindesiniz, maskenin yaklaşık 3 veya 4 saate bir değiştirilmesini mutlaka öneriyoruz. Çocuklara maskeyi cazip hale getirmek için desenler ve figürler önemli; ama bu noktada da üretici firmanın kullandığı kumaşın özelliği önemli” ifadelerini kullandı. (DHA)