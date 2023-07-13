Merdan Yanardağ için tahliye talebi

Katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak”, “suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla tutuklanan Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ için avukatları tahliye talebinde bulundu.

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, katıldığı televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 27 Haziran’da gözaltına alınmış ve yapılan işlemlerin ardından tutuklanmıştı. Yanardağ hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede, “terör örgütü propagandası yapmak”, “suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

AVUKATLARI YANARDAĞ İÇİN TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

İddianamenin hazırlanmasının ardından Yanardağ’ın avukatları bugün 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye talebinde bulundu.

(ANKA)