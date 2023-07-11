Merdan Yanardağ hakkında iddianame hazırlandı

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, Yanardağ’ın, “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Suçu ve suçluyu övmek” suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, katıldığı televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 27 Haziran’da tutuklanmıştı. Yanardağ hakkında hazırlanan iddianame 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Yanardağ’ın sözleriyle toplumda infial oluşturan, iç acıtan ve insanları derinden rahatsız eden suçları işleyen kesinleşmiş mahkeme kararı ile bu suçları işlediği sabit olan terör örgütü liderini yücelttiği, eylemlerinden övgüyle bahsettiği ve bu kişiyi siyasi mahkum olarak nitelendirdiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

İddianamede, “örgütün üst düzey yöneticinin açıklamaları ve yine örgüt güdümünde yayın yapan internet sitelerinde yayınlanan haber içeriğiyle paralellik gösteren, örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamalarının bütün halinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya başvurmayı teşvik edecek nitelikte bulunduğu ve bu suretle şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı” belirtildi.

YANARDAĞ’IN 10 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Öte yandan, iddianamede, Yanardağ’ın sözlerinin ulusal yayın yapan bir kanalda yayınlanmış olması dolayısıyla, olayda aleniyet şartının da gerçekleştiği vurgulanarak, “terör örgütü propagandası yapmak”, “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

(ANKA)