İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca katıldığı programda silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, “4 soru 4 yanıt” programındaki silahlı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından resen soruşturma başlattığını duyurmuştu.

“SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME” İDDİASI

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı, “suçu ve suçluyu övme” ile “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla gözaltına aldı. Yanardağ’ın, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Merdan yanardağ, gözaltına alınmadan önce Twitter hesabından açıklama yaparak videonun montaj olduğunu ifade etti. Yanardağ, paylaşımında, “İYİ Parti Tele1’e saldırıyor.. Hem de montaj bir video üzerinden. Güya Öcalan’ı övmüşüm. Yalan! AKP’nin yeni bir çözüm süreci hazırlığını eleştirdim. 5’li Çete ile tezgah kurmalarını engelledik. Dertleri bu. Şimdi de iktidara yanaşıyorlar. Hesapları da bu. Yanıtını alırlar…” dedi.

(ANKA)