Meral Akşener’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Haberler Gündem

Meral Akşener’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Dün gece hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in son durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener’in sağlık durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi: “Birazdan taburcu olacak. Soru cevap almayacak.

Türkiye’nin çok ağır sorunları var. Başkanımızın sorumluluğu, ülkesine olan sevdası büyük. Karış karış ülkemizi gezen cesur insan bu süreçte biraz yoruldu, istirahat edecek.” Dün akşam çarpıntı şikayetiyle Ankara Güven Hastanesi’ne başvuran Meral Akşener’e yapılan tetkiklerde bir problem saptanmamış, bir gece hastanede gözlem altında tutulmasına karar verilmişti.

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kartal’da iki kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Kartal’da iki kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Tartıştığı eşini öldürdü

Tartıştığı eşini öldürdü

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına 300 uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına 300 uzman yardımcısı alacak

Meral Akşener’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Gündem