Meral Akşener’den parlamenter sistem mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu seçim önemli bir seçim. Bu seçim, parlamenter sistemine geçişin son defa konuşulduğu bir seçim. Yani bu seçim tekrar bu ucube sistemin, tek adam sisteminin bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan bir cumhurbaşkanının devam ettiği bir seçim sonucu elde edildiği taktirde, bir daha bu ucube sistemden kurtulmayı konuşmak mümkün olmaz ve bu tek adam sisteminin üzerine 5 yıl sonra aynı sistem üzerinden bir kişi seçilmek üzere yola çıkılır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili Adayı Onur Hondoroğlu’nun Çankaya’daki seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Akşener burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün burada bir seçim koordinasyon merkezi açıyoruz. Genç bir kardeşimizin organize ettiği, Onur Hondoroğlu’nun organize ettiği bir merkez bu. İnşallah bereketli olur. İnşallah çok oy alınmasına vesile olur.

Öncelikle şunu söyleyeyim: Bu seçim önemli bir seçim. Bu seçim, parlamenter sistemine geçişin son defa konuşulduğu bir seçim. Yani bu seçim tekrar bu ucube sistemin, tek adam sisteminin bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan bir cumhurbaşkanının devam ettiği bir seçim sonucu elde edildiği taktirde, bir daha bu ucube sistemden kurtulmayı konuşmak mümkün olmaz ve bu tek adam sisteminin üzerine 5 yıl sonra aynı sistem üzerinden bir kişi seçilmek üzere yola çıkılır.

“ERDOĞAN’I ÇOK SEVEN ARKADAŞLARA SESLENMEK İSTERİM”

Öncelikle AK Parti’ye oy veren ve Sayın Erdoğan’ı çok seven arkadaşlara seslenmek isterim. Diyelim ki Sayın Erdoğan kazandı. Beş yıl o kadar çabuk geçer ki bir daha da aday olamayacak. Partisinde damatlardan başka kimse kalmadı. Bu ucube sistemin üzerinde bu tarafta haksızlığa uğramış, 82 puan almasına rağmen 52 puanlık KPSS’den bahsediyorum ayısı dayısı olan insanlar atanmış. O 82 puanla ortada kalmış gençlerin öfkesi, bu ülkede nefes alamayan, sürekli itilip kakılan, tecavüze uğrayan, tacize uğrayan, ondan sonra da kendileri suçlanan kadınların öfkesi. Gece çocuğunu aç uyuttuğu için, sabah yanına okula giderken yiyecek koyamadığı için öfke ile uyuyan ve kalkan annelerin öfkesi. Emekli olmuş, tam oh diyecek. Çoluğuna çocuğuna bıraktık, torunlarına bir kuruş hediye alamayıp, çocuklarından yardım uman emeklinin öfkesi.

“İYİ PARTİ VE KILIÇDAROĞLU’NA OY VERMELİLER”

Tarım; yani dışarıdan buğdayı, mercimeği, nohudu geçtik, saman ithal edildiği, Sırbistan’dan et ithal edildiği, Venezüella’dan hayvan ithal edildiği bir ülkenin tarımında çalışan insanların öfkesi. Geçinemeyen, evini geçindiremeyen, işsiz kalmış babanın öfkesi. Birikecek, birikecek, birikecek ve ondan sonra seçilen kişi aynı öfkeyi bu tarafa aktaracak. Onun için samimiyetle söylüyorum; özellikle Sayın Erdoğan’ı çok sevenler, AK Parti’ye yıllarca oy vermiş ve bugün de vermek isteyenler, öncelikle 14 Mayıs’ta İYİ Parti’ye ve Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeliler. Çünkü bu ucube sistemin değişmesi lazım. Bu ucube sistem değiştiğinde hukukun üstünlüğü, liyakat gelecek. Kayırma ortadan kalkacak. 82 puan alan çocuk tayin olacak. 100 bin öğretmen tayin olacak. Hemen atanacak. Köy okulları yeniden açılacak. Kepenk kapatan esnafın derdi giderilecek. Yargıda, adalette tarafsızlık, bağımsızlık, korkusuzluk ve objektiflik sağlanacak. Ayrıca kevgire dönen sınırlar tahkim edilecek, muhkem hale getirilecek. Ülkemizdeki sığınmacılar; Avrupa’nın hendeği haline getirilen Türkiye’nin inanılmaz bir sığınmacı sorunu var, bu insanlar gayet öyle, TIR’lara doldurulup değil davul, zurna ile 2 yıl içinde memleketlerine gönderilecek.

14 Mayıs önemli bir seçim. Bu önemli seçimin inşallah ülkemize, milletimize, vatanımıza, birlik ve beraberliğimize katkısı olacak. 14 Mayıs akşamı, bu ucube sistemin gittiği, Sayın Erdoğan’ın saygıyla yolcu edildiği, Sayın Kılıçdaroğlu’nun da alkış ile makamına oturduğu bir akşam olacak. 15 Mayıs sabahı bu ülkeye güneş doğacak. İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır. İYİ Parti bu ülkenin emniyet supabıdır.”

(ANKA)