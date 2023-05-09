Meral Akşener’den ‘karı’ tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerine beş gün kala Giresun’da miting yaptı. Kılıçdaroğlu hakkında açılan “karı”lı pankarta tepki gösteren Akşener, sert ifadeler kullandı.

Meral Akşener, bugün Giresun mitingin düzenledi. Akşener, Giresunlulara seslenirken şunları söyledi:

“14’ÜNDE İKİ ŞEY OLACAK. BİRİSİ, 13. CUMHURBAŞKANI’MIZ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU, DİĞERİ DE BAŞBAKAN MERAL OLACAK”

“14’ünde iki şey olacak. Birisi, 13. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, diğeri de Başbakan Meral olacak. Siz isterseniz olmaz mı? Biz çoğaldık, biz bugün çoğuz. Çünkü hayatımda böyle bir seçime ilk defa gidiyorum. 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Türkiye’de bu kadar uzun süre politika yapan tek kadınım. Buna karşılık, siyasi bir aileden geliyorum. 50 yıllık bir hafızam var benim. Benim yaşımda olanlar bilir; hayatımızın hiçbir döneminde, bu kadar pis bir dil kullanılan… Tehdit, hakaret, iftira… Daha böyle bir şey görmedim. Bir seçime gidiyoruz. Seçmenin bayramıdır, seçim. Seçmenin düğünüdür. Çünkü seçmen, velinimettir. Seçmenin karşısında bütün siyasetçi hazır ol da durmalıdır. Seçmeni dinlemelidir, milletini dinlemelidir, onun derdini anlamalıdır, o derde çözüm üretmelidir. Ondan sonra da o çözümler, o projeler üzerinden bir vizyon anlayışıyla rekabet etmelidir.

“GİRESUN’U GÖZDEN ÇIKARDIN. FINDIĞI FERRERO’YA PEŞKEŞ ÇEKTİN”

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, artık kaybedeceğini anlayınca, burayı şereflendiren değerli Giresunlu hemşerilerim, hepimize ‘allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız’ dedi. ‘Darbeci’ dedi, ‘işgalci’ dedi. Ey Recep Bey; gel burayı gör. Bunlar Giresunlu. Bu kişiler, Giresun’un kadını, erkekleri, gençleri. Sen, senelerdir, ‘Ceketimi assam, şapkamı assam seçilirim, seçtiririm’ dedin. Onun için de Giresun’u ihmal ettin. Giresun’u gözden çıkardın. Fındığı Ferrero’ya peşkeş çektin. Fındık üreticisini terk ettin. Yabancıların, uluslararası şirketlerin eline teslim ettin. Şimdi çıkmış diyorsun ki ‘Yerli ve milli benim’. Burayı şereflendirenler ‘işgalci’. Hadi oradan be. Nereniz yerli, nereniz milli?

“BÖYLE PİS BİR DİLLE HİÇ SEÇİME GİTMEDİK. KADINLARA ‘SÜRTÜK’ DENDİ BU ÜLKEDE”

Böyle pis bir dille hiç seçime gitmedik. Kadınlara ‘sürtük’ dendi bu ülkede. Kadınlara ‘düşük’ dendi, ‘çürük’ dendi bu ülkede, çıt çıkmadı. En son Recep Bey’in İstanbul’daki mitinginde bir pankart var. Sayın Kılıçdaroğlu için deniliyor; ‘Karı gibi mutfakta duracağına, arı gibi çalışan lider isteriz’. Ayıptır, günahtır. Her birinizi bir ana doğurdu sizin. Bu ahlaksızlıktır. Bir Allah’ın kulu da o pankartı indirmedi. Hem bizler çocuklarımıza baktık hem ailelerimize baktık hem tarlada çalıştık hem işte çalıştık hem evde çalıştık, üstüne erkeklere hakaret etmek için biz kullanılıyoruz. Neymiş adımız? ‘Karıymış. Hadi oradan be. Keşke siz birer ‘karı’ olabilseniz. Kafayı yedi bunlar.

“PSİKİYATRİSTLERİN TEDAVİSİNE MUHTAÇLAR”

Birisi çıkmış diyor ki biz kazanırsak erkeklerle erkekleri evlendirecekmişiz. Biz kazanırsak erkeklerle hayvanların evliliğini de serbest bırakacakmışız. Bunlar gerçekten kafayı yediler. Psikiyatristlerin tedavisine muhtaçlar. 14 Mayıs günü, Allah rızası için sizden rica ediyorum, sandığa gideceksiniz; ailenizi, akrabalarınızı, dostlarınızı sandığa götüreceksiniz ve bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e vereceksiniz. Bu ucube sistemden hep beraber kurtulacağız.

Bir tanesi çıkmış diyor ki biz kazanırsak şampanya patlayacakmışız, onlar kazanırlarsa temiz alınlarıyla secdeye varacaklarmış. Hadi oradan be. Kul hakkına el uzattınız. Haramın dibine vardınız. Her birinizin alnında kapkara lekeler var. Kul hakkına el uzatanın affı yok. 82 puan alan çocuklarımızı tayin etmediniz. 52 puanla, AK Parti’de dayısı olan, ayısı olan çocukları tayin ettiniz. Kul hakkıdır. 4 dolar, yani 80 lira olması gereken fındığı Ferrero’ya peşkeş çektiniz.

“GİRESUN’UN İLÇELERİNDEN GENÇLER, AMERİKA’YA İLTİCA ETMEK İÇİN MEKSİKA’YA GİDİYORLAR”

Giresun’un kalkındırılması bizde. Giresun’un, uluslararası doğa turizminin merkezi olabilmesi için her şartı var. Yeter ki yatırım yapılsın. Gençleri işsiz. Giresun’un ilçelerinden gençler, Amerika’ya iltica etmek için Meksika’ya gidiyorlar. Meksika’da toplama kamplarında şu anda o çocuklar. Ayıptır, böyle güzel bir şehrin gencinin Meksika’da toplama kampına girmeyi göze alarak iltica etmek için bu ülkeden, bu güzel şehirden gitmesi, sizin ayıbınızdır. Recep Bey, ne ile övünüyorsun? 14 Mayıs akşamı kendisini ve arkadaşlarını emekli edeceğiz inşallah ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu da 13. Cumhurbaşkanı’mız olarak Çankaya’ya götüreceğiz.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN KÜÇÜK ORTAĞI DA ÇIKTI DEDİ Kİ ‘BEDENLERİNE MERMİ GİRECEK’. DEMEK Kİ SİNAN ATEŞ BÖYLE KATLEDİLDİ”

Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı da çıktı dedi ki ‘Bedenlerine mermi girecek’. Böyle bir seçime gidiyoruz. Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Allah senin gibileri vesile kılacaksa can baş üstünedir. Demek ki Sinan Ateş böyle katledildi. Ayakkabı numaralarına kadar herkesin kim olduğunu ne olduğunu bilenler, Recep Bey; ne azmettireni ne katili yakaladınız. Bengisu’nun, Banuçiçek’in babası gencecik bir akademisyen Ankara’nın göbeğinde katledildi, ortada bir şey yok. Bu, başlı başına büyük bir ciddiyetsizliktir, başlı başına büyük bir korkaklıktır, başlı başına herkese yapılan bir tehdittir. Şart olsun, ant olsun, yemin olsun; 15 Mayıs’tan itibaren Sinan’ı katledenlerin hem azmettirenlerin hem katledenlerin yakasına yapışılacak ve gereken hesap sorulacaktır.

“11 BİN KÖY OKULUNU HEMEN AÇACAĞIZ. 100 BİN ÖĞRETMENİ HEMEN TAYİN EDECEĞİZ”

11 bin köy okulunu hemen açacağız. 100 bin öğretmeni hemen tayin edeceğiz. Daha sonra 150 bin öğretmen daha tayin edeceğiz. Ziraat mühendislerini ve veterinerleri o köylere tayin edeceğiz, teknikerleri tayin edeceğiz. Tarımı canlandıracağız. 100 yıllık fındık bahçelerinin verimi düştü, onların gençleştirilmesi için çiftçimizle el ele yapılan çalışmaları biz üstleneceğiz ve sizin fındık bahçelerinizi gençleştireceğiz. Fındığa 4 doların aşağısında asla fiyat verilmeyecek. Ferrero’nun elinde oyuncak olmaktan, fındık çıkarılacak. Orman vasfını yitirmiş ve bazı kardeşlerimizin tapulu malı olup elinden gitmiş o yerlerle ilgili, Mera Kanunu yeniden gözden geçirip tapulu malı olanların malının kendilerine iadesi sağlanacak. Dereli-Şebinkarahisar yolu ve tüneli, meğer Giresun’da gençler arasında aşkın sembolüymüş. ‘Bizim aşkımız bu yol gibi olacak. Yani hiç bitmeyecek’ diyormuşsunuz. Aşkın sembolü, bu bitmeyen yolu bitirmek bize nasip olacak.

“HAKARETLERİN ARTIK SONA ERMESİ VE HESABININ SORULMASI İÇİN KADINLARDAN EKSTRADAN OY İSTİYORUM”

Önümüzdeki pazar günü, Anneler Günü aynı zamanda. Özellikle kadınlardan bize yapılan bu hakaretlerin artık sona ermesi ve hesabının sorulması için kadınlardan ekstradan oy istiyorum. Yani ‘bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e’nin yanında, aynı zamanda Meral’e kadınlardan oy istiyorum. Hangi siyasi partiden olursanız olun, oy istiyorum. Bu pisliğin giderilmesi lazım, bu saçmalığın ortadan kalkması lazım. Bu, bizim son seçimimiz. Yani parlamenter sistemi konuşacağımız son seçim. Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz. Yargı serbest kalacak, bağımsız olacak. Hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü olacak. Nefes alacak gençler, umutları yeniden yeşerecek. Sonuç itibarıyla israf son bulacak. Hakkaniyetsizlik ortadan kalkacak, harama el uzatmak ortadan kalkacak. Hırsızlık, arsızlık, çalma, çaldırma işlemi bitecek. Bunun tersi olduğunda, bir daha asla, başkanlık sistemi üzerinden, onun dışında bir şey konuşulamayacak bir seçime gidilecek.

“ARTIK SARILMAMIZ LAZIM. ARTIK BİRBİRİMİZE ELİMİZİ, KOLUMUZU UZATMAMIZ LAZIM”

AK Partili ve MHP’li kardeşlerime sesleniyorum; 13. Cumhurbaşkanı Adayı olarak Sayın Kılıçdaroğlu’na oylarını istiyorum, İYİ Parti’ye oylarını istiyorum. Çünkü Sayın Erdoğan seçilse dahi bir daha 5 sene sonra seçilemez. Ondan sonra bu ucube sistemin ortadan kalkması için herhangi bir konu söz konusu olamayacak ve yıllardır nefret ettiğimiz bu rövanş sisteminin dibine inilecek. Artık sarılmamız lazım. Artık birbirimize elimizi, kolumuzu uzatmamız lazım. Özellikle Sayın Erdoğan’ı en çok sevenlerin, bu sistemin değişmesi için Sayın Kılıçdaroğlu’na ve İYİ Parti’ye oy vermeleri gerekiyor.

“SİZ, BURAYI ŞEREFLENDİRENLERE ‘ALLAHSIZ, KİTAPSIZ, İMANSIZ, DİNSİZ’ DERSENİZ ŞİRK KOŞARSINIZ”

Türkiye’de doktorlar kovuldu, gittiler. Asıl dertler bunlar. Ama ne yapılıyor? ‘Kitapsız, Allahsız, dinsiz, imansız.’ Ben, 7 yaşından beri beş vakit namaz kılan bir insanım. Benim herhangi bir kardeşim için ‘dinsiz, imansız, kitapsız, Allahsız’ demem şirktir. Sayın Erdoğan ve arkadaşları şu anda şirkteler. Günah başka bir şey, Müslüman başka bir şey. Siz, burayı şereflendirenlere ‘Allahsız, kitapsız, imansız, dinsiz’ derseniz şirk koşarsınız. Türkiye’nin ipi koptu. Bu arkadaşların kafa gitti. Giresun’da bugün görüyorum ki bir karar var, bir irade var. Milletin iradesi var, milletin kararı var. Kadınların, gençlerin kararı var. Bu iş bitmiş, Allah bin kere razı olsun. Bugün buradasınız, burayı şereflendirdiniz. Bu bir vebaldir. Hakkınızı helal edin. Beni ve arkadaşlarımı, Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cenabı Hak hem kendi huzurunda hem sizin karşınızda inşallah mahcup etmez.

“14 MAYIS AKŞAMI ATTAYA GİDECEKLER. MİLLET İRADESİNİN NE OLDUĞUNU GÖRECEKLER”

İstihdam yaracağız. En önemlisi, fındığı Ferrerolara, oralara, buralara peşkeş çekmeyeceğiz. 82 puan alanların ihmal edildiği, hakkının yendiği, 52 puan alanların tayin edildiği bir sistem ortadan kalkacak. Mülakat ortadan kalkacak ve gençlerimizi işsiz bırakmayacağız. İhtiyacı olan ev kadınlarımıza, 18-26 yaş grubundaki gençlerimize, hiçbir şart aramadan 2 bin 500 lira aylık maaş ödeyeceğiz. Ev kadınlarımız en fazla çalışanlardandır ve tarımdaki girdileri en başta sübvanse edeceğiz. Borçlarınızı bir yıl öteleyeceğiz. Bir sene sadece faiz ödeyeceksiniz, 5 yıl boyunca da ana parayı ödeyeceksiniz. Tarıma dair çok önemli kararlarımız var. Çünkü pandemide gördük ki gıda, beka meselesiymiş. Gıda güvenliği her şeyin üstündeymiş. Çok çalıştık, çok iyi hazırlandık, geliyoruz. Ama en önemlisi; çalmayacağız, çaldırmayacağız, harama el uzatmayacağız, kul hakkına el uzatmayacağız. Bu milleti işgalci görenler, bu millete hakaret edenler 14 Mayıs akşamı attaya gidecekler. Millet iradesinin ne olduğunu görecekler.” (ANKA)