Meral Akşener’den ‘iflas’ uyarısı
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Meral Akşener’den ‘iflas’ uyarısı

İYİ Parti lideri Akşener, BOTAŞ’ın hâlen sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadığını söyledi.

Sanayideki enerji kesintilerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “BOTAŞ hâlen sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadı. Bu liyakatsizlik; hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkum ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor. Madem yönetemiyorsunuz; getirin sandığı, biz gelelim, memleketi hakkıyla yönetelim” ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener’den ‘iflas’ uyarısı
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