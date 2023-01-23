Meral Akşener’den dördüncü seçim videosu: Ne lanet bir zamandayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimler için partisinin başlattığı lider iletişim kampanyasının yeni videosunu sosyal medya hesabından, “Devlet-millet arasında kurulan güçlü bağı zedeleyen bu merhametsiz yaklaşımı milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz. Çünkü devlete merhamet yakışır” notuyla paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçimler için partisinin başlattığı ve “Merhamet” vurgusu işlenen lider iletişim kampanyasının yeni videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Akşener, paylaşımına şu notu düştü:

“Devlet-millet arasında kurulan güçlü bağı zedeleyen bu merhametsiz yaklaşımı milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz. Çünkü devlete merhamet yakışır.”

Lider iletişim kampanyasının yeni videosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şimdi birileri çıkıp aç kaldık diyor. Vicdansızlık yapma ne aç kaldın, aç kalan falan yok” sözleriyle başlıyor. Videoda Erdoğan’ın sözlerine hitaben Akşener’in “Çocuğuna ayakkabı alamıyor okula giderken aileler. Kırık buzdolaplarının içinde sadece hoşaf buluyorum” cevabı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Münevver Karabulut cinayeti üzerine “Kendi başına bırakılan… Unutmayın ya davulcuya ya zurnacıya…” sözlerine ilişkin Akşener’in “Kendi başına bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya diyecek kadar merhametini kaybetti. Sadece dilini kirletmedi. Kalbini de öfkesinin esiri etti. Vicdanını da kin karasına boyamayı tercih etti” sözleri yer aldı.

Videoda, Erdoğan’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’inle görüşmesi de yer aldı. Bu duruma ilişkin Akşener’in Uygur Türkleri’yle ilgili “Bunlara sorarsan en büyük Türk, en has Müslüman kendileri. Müslüman Türk’üm dediği için zulüm gören kardeşlerimizi duymuyor, iki laf edemiyorlar. İktidar ve ortakları sussa da biz susmayacağız. Müslüman Türk’üm diye haykıran kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız” sözlerine yer verildi.

Erdoğan’ın orman yangınlarına ilişkin, “Canlılar şöyle yandı böyle yandı. Yangın olur da ormanda canlılar yanmaz mı, sahiplerine hemen ödemelerini yapacağız” sözlerinin ardından Akşener’in “Biz bunları unutturmayacağız. Erdoğan, zaten hiç üzülmemiştin” tepkisine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazeteci Hasan Öztürk’le yaptığı bir programda Öztürk’ün “Geçen haftaya kadar 2 hayvanım vardı, şimdi bir tane” sözlerine gülerek verdiği “Öldürdün mü?” cevabı da videoda yer aldı.

Videonun sonunda ise Akşener’in şu sözleri aktarıldı:

“Ne lanet bir zamandayız. Her seferinde zulmü gören biz, yanına kâr kalan zulmeden. Böyle bir lanet zamandayız. Ama Allah büyüktür, milletimiz büyüktür. Bunu görüyor ve gereğini yapacak inşallah.” (ANKA)