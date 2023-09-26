Meral Akşener’den Anayasa Mahkemesi’ne başvuru

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkında 4 yılı gizli olmak üzere 7 yıl süren ve geçen aylarda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen FETÖ soruşturması sürecinde hak ihlallerine uğradığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı. ‘Adil yargılanma, kendisine yöneltilen suçlamanın nedeninden haberdar olma, makul sürede yargılanma ve lekelenmeme hakkı’nın ihlal edildiği belirtilen başvuru dilekçesinde, 5 milyon lira manevi tazminat talebinde de bulunuldu. Dilekçede, tazminata hükmedilmesi durumunda tüm tutarın şehit ailelerine verileceği kaydedildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkında “FETÖ suçlaması” iddiasıyla başlatılan ve 7 yıl sonra takipsizlik verilen soruşturmada haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Konuya ilişkin İYİ Parti tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından isimsiz ihbarlar dikkate alınarak başlatılan ve sonradan eli kanlı PKK terör örgütü üyeliğinden yargılandığı ve itirafçı olduğu için hakkında beraat kararı verildiği ortaya çıkan bir ‘gizli tanığın’ ithamlarına dayanılarak yürütülen soruşturmada, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi öncesi Mayıs 2019’da gizlilik kararı verilmiş ve soruşturma, 22 Ağustos 2023 tarihinde takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştı” denildi.

“SON 4 YILLIK SÜREDE DOSYADA HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI”

Açıklamaya göre; soruşturma sürecini başından itibaren Meral Akşener’in avukatı olarak takip eden İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, avukatlar tarafından yapılan bireysel başvuruda gizlilik kararı alındıktan sonra kısa bir süre içinde dosyaya ilişkin tüm bilgilere savcılık tarafından ulaşıldığını, yaklaşık son dört yıllık sürede dosyada hiçbir işlem yapılmadığını kaydetti. Poyraz, Akşener’in Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen ‘Adil Yargılanma Hakkının, Kendisine Yöneltilen Suçlamanın Nedeninden ve Niteliğinden Haberdar Olma Hakkının, Makul Sürede Yargılanma Hakkının Ve Lekelenmeme Hakkının’ ihlal edildiğini belirtti.

“BU SORUŞTURMA SÜREÇ BOYUNCA AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI TARAFINDAN SİYASİ SİLAH OLARAK KULLANILDI”

Ayrıca hiçbir makul gerekçe olmaksızın 2019 yılında dosyaya ilişkin tüm bilgi ve belgelere erişilmiş olmasına rağmen dosyada verilen gizlilik kararından sonra esasa ilişkin hiçbir işlem yapılmadığını kaydeden Poyraz, tüm süreç boyunca medyadaki kimi haber ve yayınlarda dosya içeriğine ilişkin bilgilere yer verildiğini ve yorumlar yapıldığını, dört yılı erişim kısıtlı olarak yedi yıl süren soruşturma evresinde gerçekleşen tüm seçim süreçlerinde Meral Akşener ve İYİ Parti aleyhine iktidar partisi olan AK Parti ile Cumhur İttifakı’ndaki diğer siyasi partiler tarafından bu soruşturmanın bir siyasi silah ve politik malzeme olarak kullanıldığını dile getirdi.

“SORUŞTURMANIN 4 YIL BOYUNCA GİZLİLİK KARARI ALTINDA DEVAM ETTİRİLİYOR GİBİ GÖSTERİLMESİ SİYASİ SAİKLERLE YAPILDI”

Uğur Poyraz, 2023 yılında takipsizlik kararı verilmesine karşı dört yıl boyunca soruşturmanın gizlilik kararı altında devam ettiriliyor gibi gösterilmesinin siyasi saiklerle yapıldığına delil olduğundan bahisle ‘sınırlamanın Anayasa’da belirtilen amaçları aşamayacağına’ ilişkin düzenlemeye yer veren Anayasa’nın 14. maddesinin 2. fıkrasına da aykırı davranıldığını, avukatlar tarafından bireysel başvuruda bu madde yönünden de hak ihlali iddiasına yer verildiğini dile getirdi.

“AKŞENER’İN BU SÜREÇTE UĞRAMIŞ OLDUĞU SALDIRILAR SEBEBİYLE 5 MİLYON LİRA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE DE BULUNULDU”

Açıklamada, müvekkillerinin Anayasa’da düzenlenen haklarının ihlal edildiğinin tespitini talep eden Akşener’in avukatlarının ayrıca bu süreçte uğramış olduğu saldırılar sebebiyle 5 milyon lira manevi tazminat talebinde de bulunduğu, bu tazminata hükmedilmesi durumunda tüm tutarın şehit ailelerine verileceğini de dilekçede açıkça belirttikleri kaydedildi.

(ANKA)