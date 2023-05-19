Meral Akşener’den 19 Mayıs mesajı
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Meral Akşener’den 19 Mayıs mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır’ Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs 1919 kutlu olsun” mesajını yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı “19 Mayıs 1919’da bağımsızlık yolumuzdaki o tarihi ilk adımın; Umudunu, gücünü ve cesaretini bugün de aynı kararlılıkla yüreğimizde taşıyoruz! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun” mesajı sosyal medya hesabında paylaştı.

Akşener, mesajına Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü ekledi:

“Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.’ Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs 1919 kutlu olsun!” (ANKA)

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Meral Akşener’den 19 Mayıs mesajı
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