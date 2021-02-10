Meral Akşener ve Aytun Çıray’ın; demokratik, laik, sosyal hukuk devletini korumaya yönelik tavırlarını alkışlıyorum…

Parti içi demokrasiyi önemseyen her siyasi partide olduğu gibi…

İYİ Parti’de de bazı tatsızlıklar yaşanmıştı…

O günlerde…

Genel Başkan Akşener ile…

İYİ Parti’nin fikir babalarından biri olan Aytun Çıray arasında…

Elbette kavga olmadı…

Ama…

Bu, dargınlık da olmadığı anlamına gelmez…

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Aytun Çıray İYİ Parti için çok değerli…

Neden mi?..

Çünkü Çıray merkezin daha sağındaki MHP’den değil…

Merkez’in hafif solundaki CHP’den gelen bir merkez sağ siyasetçi…

Yani…

Türk siyasetindeki normalin normali…

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Birkaç gün önce Akşener, Çıray’ı davet etti…

Görüştüler…

Çok olumlu bir görüşme oldu…

İki tarafın, dargınlığı daha fazla sürdürmenin ülke siyasetine zarar vereceğini anlamış olmaları güzel bir şey…

9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel derdi ki:

“Siyasette barışmayı bilmeyenler darılmamalı…”.

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Sözün özü…

Demokrasinin…

Yargı sisteminin…

Laik ve sosyal devletin yeniden tesis edilmesine en çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçiyoruz...

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Akşener ve Çıray’ın gelecek için gösterdikleri insancıl tavır ve tercih ettikleri siyasî akıl, umarım CHP’yi parçalamak isteyenlere de ders olur…

Meral Akşener ve Aytun Çıray’ı alkışlıyorum…

NİFAK TOHUMLARI YEŞERECEK İMKANI BULAMAZ…

İYİ Parti, merkez sağdaki boşluğun mutlaka doldurulması gerektiğinin milyonlarca seçmen tarafından anlaşıldığı bu süreçte giderek güçleniyor…

Yani…

Rakipler (AKP-MHP) zayıflarken…

İYİ Parti güç kazanıyor…

Parti güçlenip iktidar partileri zayıfladıkça…

Akşener de bu fırsatı doğru değerlendirecek gibi görünüyor…

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Umarım yanılmam…

Umarım AKP-MHP ikilisinin medyaları ve genel başkanları aracılığıyla İYİ Parti’yi parçalamak amacıyla attıkları nifak tohumları yeşerecek imkanı bulamaz…

DEMOKRASİ ORTAK AKLINDA BULUŞMAK ZAFERİ GETİRİR…

İktidar bloku 2015’ten bu yana en zayıf olduğu dönemini yaşıyor…

Hem AKP ve hem de MHP adeta mum gibi eriyor…

Hiç kimse…

İki iktidar partisinin oylarının…

30 ay içinde %52’den %39’a düşmesini küçümsemesin…

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Bu arada…

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin demokrasi ortak aklında birleşmelerinin rolünün olduğu…

Ve…

Zaferlerin, rakibin en zayıf olduğu anlarda kazanıldığı da unutulmamalı…

FARKI YAŞ DEĞİL BİLMEK VE YAPABİLMEK YARATIR…

Kim demişse ne güzel söylemiş:

“Akıl yaşta değil, baştadır…”.

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Çok yaşlı olmak zaaf olmadığı gibi avantaj da olmayabilir…

Çok genç olmak da keza avantaj olmayabileceği gibi zaaf da değildir…

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Yaşlı olmak insanı bilge yapabileceği gibi…

Bunama sebebi de olabilir…

Tabii ki aynı şey…

Gençler için de geçerlidir…

ZİHNİYET VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK FARKI…

Yaklaşık 1200 gündür bir kişinin inadı nedeniyle cezaevinde tutulan Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra, AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından sözlü taciz edildi…

Prof. Buğra bu taciz için şöyle dedi:

“Provokasyon çok ağır bir ifade. Söz konusu olan insanları tanımamayı, o öğrencileri tanımamayı gösteriyor. Devamlı kavga ederek, kurumlara saldırarak, kurumlar yıpratılarak devam edemeyiz diye düşünüyorum. Memlekete yazık oluyor”….

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Bu da…

Siyaseti ve Devleti yönetmeyi, sürekli düşman üretmek olarak kabul eden Erdoğan’ın son söyledikleri…

“Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar…”.

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Erdoğan bunları…

Bugün yapacağı ve…

“Birçok güzellikleri açıklayacağını” hatırlattığı…

“Millete sesleniş” programını izlememizi tavsiye ettiği konuşmasında söyledi…

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Prof. Ayşe Buğra’nın Erdoğan’a buğz ediş şeklindeki nezaket…

Erdoğan’ın “pek çok güzellik açıklayacağını” müjdelerken (!) kullandığı nobran ve müfteri üslup…

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Ne farkı mı?..

Zihniyet ve…

İnsani gelişmişlik farkı…

78 YAŞINDAKİ JOE BİDEN’I Z KUŞAĞI AMERİKALILAR SEÇTİ…

Kimileri siyaseti sadece gençlerin yapması gerektiği konusunda ısrarcı…

Ben gençlere gönül verenlerdenim…

Ancak…

Gönül verdiğim gençlik doğum yılına dayanmıyor…

Gönül verdiğim gençlik; akıl, bilgi, deneyim…

İletişim, uzlaşma, yardımlaşma ve paylaşma yeteneğine sahip olan zihniyet gençliği…

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Bu arada unutmadan…

Joe Biden bu yıl 78 yaşında…

Ve…

Onu seçenlerin büyük bir çoğunluğu Z Kuşağı Amerikalılar…