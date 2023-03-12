Mansur Yavaş: Biz polemiklere girmiyoruz, işimizi yapıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim olsa da deprem bölgesindeki gündemi unutturmadan çalışacaklarını belirterek, “Biz polemiklere girmiyoruz, işimizi yapıyoruz. Kahramanmaraş halkı için buradayız, Hatay halkı için buradayız. İhtiyaçları olduğu müddetçe çalışacağız. İlk günden beri şunu gördük; bütün illerimiz ayaklandı, sivil toplum kuruluşları, istisnasız tüm belediyeler gücü yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Milletimizin büyüklüğü buradan anlaşılır. Gerçekten hep beraber, topyekûn bu felaketin altından kalkmak için çalıştılar. Burada artık siyasi tartışmalara aldırmıyoruz. Çünkü biz insani vazifemizi, kamu vazifemizi yapmak için buradayız. 23 belediyeyle birlikte Kahramanmaraş’a hizmet veriyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim olsa da deprem bölgesindeki gündemi unutturmadan çalışacaklarını belirterek, “Biz polemiklere girmiyoruz, işimizi yapıyoruz. Kahramanmaraş halkı için buradayız, Hatay halkı için buradayız. İhtiyaçları olduğu müddetçe çalışacağız. İlk günden beri şunu gördük; bütün illerimiz ayaklandı, sivil toplum kuruluşları, istisnasız tüm belediyeler gücü yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Milletimizin büyüklüğü buradan anlaşılır. Gerçekten hep beraber, topyekûn bu felaketin altından kalkmak için çalıştılar. Burada artık siyasi tartışmalara aldırmıyoruz. Çünkü biz insani vazifemizi, kamu vazifemizi yapmak için buradayız. 23 belediyeyle birlikte Kahramanmaraş’a hizmet veriyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Deprem Koordinasyon Merkezi’nde belediyenin, depremin olduğu 6 Şubat’tan itibaren bölgedeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte açıklama yapan Yavaş, deprem bölgelerinde hayat normale dönene kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin burada kalacağını belirtti. Mansur Yavaş şunları söyledi:

“DEPREMİN OLDUĞU GÜN İTİBARİYLE İTFAİYE EKİPLERİMİZ SAAT 5’TE HAZIRDI”

“Depremin olduğu gün itibariyle itfaiye ekiplerimiz saat 5’te hazırdı, 6 Şubat saat 11’de de Kahramanmaraş’taydık. Kahramanmaraş’ta 104 personel, 24 araçla 309 vatandaşımız canlı çıkartıldı. Hatay ilinde yine aynı gün 162 personel ve 24 personelle 122 vatandaşımız canlı olarak çıkarıldı. Toplamda 691 vatandaşımız canlı olarak kurtarılmıştır. Ayrıca Hatay, İskenderun’daki büyük yangına da itfaiye ekiplerimiz 17 personel 4 araçla büyük bir katkı vermiştir.

ASKİ ekiplerimiz de anında deprem bölgelerine intikal ettiler. 9 il ve 39 ilçede görev yaptılar. Ağırlıkla Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da. Toplamda 1088 personelle ve 215 araçla ASKİ katıldı. 2 bin 509 noktada ASKİ faaliyet gösterdi. Birçok kanal ve su imalatı yapıldı. Çünkü bu illerimizin hemen hemen hepsinde su hatları kirlenmişti ve içilemiyordu.

“BUGÜNE KADAR BİN 998 ARAÇ, TIR, İŞ MAKİNALARI, KAMYON VE 5 BİN 503 PERSONELİMİZ DEPREM BÖLGESİNDE KESİNTİSİZ HİZMET VERDİLER”

Yine Malatya’da devlet hastanesi çalışamıyordu oraya da paket arıtma kurulması suretiyle Malatya Devlet Hastanesi’nin de ameliyat yapma imkanı sağlanmış oldu. Yine Adıyaman’da kurtarma ekibimiz vardı. Şu anda bütün Türkiye’den teknik ekipler çağrılarak tespitler yapılıyor, tespit çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Fen İşleri tarafından enkaz kaldırma faaliyetlerine halen devam ediyoruz. Kahramanmaraş’ta iş makinalarımız var. Elbistan’da bir üssümüz var orada çalışmalar yapıyoruz.

Bugüne kadar bin 998 araç, TIR, iş makinaları, kamyon ve 5 bin 503 personelimiz deprem bölgesinde kesintisiz hizmet verdiler. Sağlık çalışmaları bir hekim, üç hemşire ve iki hasta nakil aracıyla 5 bin 220 vatandaşa burada sağlık hizmeti verildi. Burada belediyemizin 25 daire başkanlığının ekipleri kendi alanlarında çalışıyorlar. Kent estetiğinden 5 araç, 8 personel ile Maraş ilinde bin 165 lokasyonda, Hatay’da 490 lokasyonda, halen günlük 50 lokasyonda planlı şekilde ilaçlama faaliyetleri devam ediyor.

“ARTIK HAYATIN NORMALLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR PEŞ PEŞE DEVAM EDİYOR”

Günlük ihtiyaçlara göre önce kurtarma çalışması, kurtarma çalışmaları geçtikten sonra artık hayatın normalleşmesi için çalışmalar peş peşe devam ediyor. Sosyal yardımlar da aynı şekilde devam ediyor. İlk günlerde çadır temin etmekte güçlük çektik. Bugüne kadar Kahramanmaraş için 6 bin 774 adet çadır, 10 bin 320 koli gıda, 8 bin 775 adet hijyen paketi ve 1 milyon litrenin üzerinde de içilebilir su temin ettik.

Deprem bölgelerinde Ankara Halk Ekmek olarak biri Hatay’da diğeri Kahramanmaraş’ta olmak üzere 2 mobil fırınımız hizmet veriyor. Kahramanmaraş’ta 3 bin, Hatay’da 3 bin 500 toplam günlük 6 bin 500 ekmek üretiliyor. Ayrıca glutensiz ekmek de gönderiyoruz. 5 bölgede mobil mutfağımız var. İlk geldiğimizden sonra gördük ki insanlar üzerlerinde kıyafet olmadan o soğuk günlerde evlerinden dışarı çıkmışlar. Sadece 10-15 gün aynı kıyafeti giymek durumunda kalmışlar. Hemen belediyedeki arkadaşlarımız elimizde bulunan; eski kullanılmayan belki hurda olarak satılacak otobüsleri anında mobil duş haline getirdiler. Şu anda 6 aracımız 24 kabinle 6 bin 800 vatandaşımıza hizmet verdi. Köy köy dolaşıyorlar. Aynı zamanda çadırkentlerin yanına gitmek suretiyle düzenli olarak hizmet veriyorlar.

“ANKARA İÇİN ÜRETTİĞİMİZ DOMATES FİDELERİNİ DE PEYDER PEYİ BURAYA GÖNDERECEĞİZ”

Buraya TIR dorsesinden günlük 500-1000 arası servis verebilecek şekilde sabit duş yaptık. Şu anda elimizde 2 tanesini Nurhak’a gönderdik, 2 tanesini de ihtiyaç olan yerlere göndereceğiz. Mobil araçlarımız berber hizmeti veriyor. Kurtarma hizmetleri bittikten sonra ziyaret ettiğimiz her yerde köylere ve kırsala gittiğimiz zaman ilk önce vatandaş hayvancılıkla uğraşanlar kendi evinin yanına çadır ve konteyner istiyor. Çünkü hayvanlarından ayrılmak istemiyor. Tabii onların da beslenmeye ihtiyacı var. Onlar için de bizim Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığımız Ankara için ürettiği silajlardan bol miktarda buraya getirdi ve dağıtıldı.

Ankara için ürettiğimiz domates fidelerini de peyder peyi buraya göndereceğiz. İlk başta ‘domates fidesi göndermeyin uğraşamayız’ diyorlardı ama hayat yavaş yavaş normale döndükçe bundan sonra geçimiyle de ilgili çalışmalara başladılar. Afşin, Göksun, Elbistan, Ekinözü, Nurhak buraların tamamına dağıtıldı. Ayrıca Adıyaman Gölbaşı’na dağıtıldı. Defin çalışmalarına Hatay’da ve Kahramanmaraş’ta yoğun bir şekilde katıldık. Şu anda halen beş yüzün üzerinde personel burada, bir o kadar da Hatay’da ASKİ ve Fen İşleri çalışıyor.

“UZUN SÜRE EKİPLERİMİZ BURADA KALACAK. NORMALE DÖNDÜKTEN SONRA BİZDE ANKARA’YA DÖNECEĞİZ”

Hatay’da AFAD’ın yönlendirdiği belli bir bölgede İSU ve İSKİ’yle birlikte çalışıyoruz. Burada da özellikle kırsal ve merkezde su ihtiyacı olursa ASKİ çalışmaya diğer birimlerle beraber devam edecek. Çadırkentlerin yanına çeşmeler kuruyoruz. Oralardaki en büyük ihtiyaç o. Temizlik ihtiyacı içinde servislerle buraya taşıyıp onların da buradan kendi hijyenleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. 5 binin üzerinde personelimiz bu işe katıldı. Bazı arkadaşlarımız 6 Şubat’tan beri burada. Çünkü buraya gelen arkadaşlarımızın birçoğu gönüllü olarak geldi. Çalışmalarımız devam edecek. Çünkü belli ki bu felaketin yaralarını sarmak kolay olmayacak. Uzun süre ekiplerimiz burada kalacak. Normale döndükten sonra bizde Ankara’ya döneceğiz.

“SEÇİMDE OLSA DEPREM BÖLGESİNDEKİ GÜNDEMİ UNUTTURMADAN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Biz polemiklere girmiyoruz, işimizi yapıyoruz. Kahramanmaraş halkı için buradayız, Hatay halkı için buradayız. İhtiyaçları olduğu müddetçe çalışacağız. İlk günden beri şunu gördük; bütün illerimiz ayaklandı, sivil toplum kuruluşları, istisnasız tüm belediyeler gücü yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Milletimizin büyüklüğü buradan anlaşılır. Gerçekten hep beraber, topyekûn bu felaketin altından kalkmak için çalıştılar. Burada artık siyasi tartışmalara aldırmıyoruz. Çünkü biz insani vazifemizi, kamu vazifemizi yapmak için buradayız. 23 belediyeyle birlikte Kahramanmaraş’a hizmet veriyoruz. Önümüzde seçimde olsa deprem bölgesindeki gündemi unutturmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

(ANKA)