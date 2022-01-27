Meral Akşener kötü haberi sosyal medyadan duyurdu

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam” dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Koronavirüse yakalandığını duyuran Akşener, şu ifadeleri kullandı;

“BİR HAFTA KARANTİNADA OLACAĞIZ”

“Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam.”