Meral Akşener: Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Tereddütleri olan arkadaşlar açısından insanımız açısından örnek olmak açısından aşı oldum. Dolayısıyla herkese tavsiye ediyorum aşı olmayı. Ben aşı oldum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa’da esnaf ziyareti yaptı. Akşener, ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“BEN DE BUGÜN AŞI OLDUM”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısı üzerine bugün aşı olduğunu belirten Meral Akşener, “Dün Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beyefendi bütün genel başkanlar gibi, tanınmış siyasetçiler gibi beni de aradı. Ben de bugün aşı oldum. Tereddütleri olan arkadaşlar açısından insanımız açısından örnek olmak açısından aşı oldum. Dolayısıyla herkese tavsiye ediyorum aşı olmayı. Ben aşı oldum. Ama iktidardan ve Sağlık Bakanı’nın şahsına da söyledim.

Talebimiz şudur, özellikle sizin gibiler yani bu tarz çalışanlar, ikincisi de esnafların yanında çalışanlar genellikle toplu taşıma araçlarını kullanıyorsunuz. Ama öncelikle biliyorsunuz 65 yaş üstüne yapılacak aşı. Ama bu zorunluluk içine basın mensuplarının, otobüsle işe gidip gelenlerin, çalışmak zorunda kalan, evinde çalışmayan bu insanların da zorunlu aşılanma işine ve ücretsiz aşılanma konusuna iktidarı dikkat etmeye davet ediyorum ve talep ediyorum. Bunu önemsedim ve sizin aracılığınızla paylaşmak istedim” diye konuştu.

“O AÇIKLAMALAR ÜZERİNDEN HADİSEYE BAKIYORUZ”

Millet İttifakı’nın belediye meclisi anlamında anlaşmazlıklar yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili soru üzerine Akşener, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nden bu tür Cumhuriyet Halk Partisinden seçilmiş Millet İttifakı çerçevesi içinde seçilmiş belediye başkanlarının bu sözlerini ve tavırlarına dair genel merkezinden yapılan açıklamalar var. O nedenle o açıklamalar üzerinden hadiseye bakıyoruz” şeklinde konuştu.

“KİMİN BAŞINA GELİRSE GELSİN KORKUNÇ BİR ŞEYDİR”

Akşener, Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyla ilgili ise “Sayın Selçuk Özdağ’a yapılan bir bugün bir saldırı var. Kendisine şifa diliyorum. Bu tür saldırıları da şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Kimin başına gelirse gelsin korkunç bir şeydir. Dolayısıyla Sayın Özdağ, çok eskiden beri tanıdığım, arkadaşım kabul ettiğim bir insandır.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aynı zamanda Sayın Süleyman Soylu’yu göreve davet ediyorum. Bu saldırganların derhal yakalanmaları ve haklarında hukuki işlem başlatılmasını talep ediyorum. Çünkü genelde bu tür saldırganların yaptığı yanına kar kalıyor Türkiye’de. Benim evim basılmıştı saldırganların tümü beraat etti. Sayın Özdağ konusunda bunların yaşanmamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Ümit Özdağ ile ilgili soruya ise Meral Akşener, “Henüz hiçbir arkadaşımla ben ne olup olmayacağına dair herhangi bir konuşmam olmadı. Şu olacak diye bir kanaat belirtmem mümkün değil. Biz her kararı ortaklaşa alıyoruz partimiz olarak. O nedenle bugünden bir şey söylemem mümkün değil” şeklinde konuştu. (DHA)