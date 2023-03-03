Meral Akşener duyurdu: İşte İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adaylığı kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6’lı masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür. Biz bu noter masasında olmayacağız” diyerek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı göreve davet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Akşener, gelinen noktada, İYİ Parti’nin bir kıskaca alındığını ve dayatmaya mecbur bırakıldığını ancak buna boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Dün gerçekleştirilen 6lı masa toplantısında 5 siyasi partinin, Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını dile getirdiğini kaydeden Akşener, “Biz de İYİ Parti olarak 3 yılı aşkın bir süredir sokaklarda, dükkanlarda ve meydanlarda, sıklıkla duyduğumuz; milletimizin yoğun bir teveccüh gösterdiğine hemen her yerde şahit olduğumuz ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da uzun süredir Sayın Erdoğana karşı açık ara kazandığını gördüğümüz 2 ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu 2 isim; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Ekrem İmamoğlu’ydu” dedi.

‘ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE’YE TERCİH EDİLMİŞTİR’

Aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için her siyasi partinin ayrı ayrı belirleyeceği araştırma şirketlerinin yapacağı çalışmalar ışığında ortak cumhurbaşkanı adayının, veriye dayalı, rasyonel ve objektif usul ile belirlenmesini de önerdiklerini belirten Akşener “Ancak maalesef bu görüş ve önerilerimiz, masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Yani milletimizin haklı beklentilerini, masanın kararlarına yansıtma çabamız reddedildi ve 6’lı masanın son toplantısında tırnak içi bir anlayışa varıldı. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar, Türkiyeye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna, mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir” diye konuştu.

‘NOTER MASASINA DÖNÜŞMÜŞTÜR’

İYİ Parti olarak Önce memleket’ demekten asla vazgeçmediklerini, bir kez bile millete vermiş oldukları sözden dönmediklerini kaydeden Akşener, “Yeri geldi, parti çıkarlarımızı göz ardı edip, milletimiz için fedakarlık ettik. Bıkmadan, usanmadan, vazgeçmeden konuştuk, anlattık, dinlettik, gösterdik. Ancak ne yazık ki olmadı. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla 6lı masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6’lı masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür. Biz bu noter masasında olmayacağız” dedi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLUNA ÇAĞRI

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da çağrıda bulunarak, “Değerli başkanlarım; siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Ne mutlu size ki milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz, samimiyetinizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz, sizleri sevdi, bağrına bastı ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde, sizi göreve çağırıyor. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlike altındayken, kurumlarımız yıpratılıp, içleri boşaltılırken, devletimizin itibarı her gün yok edilirken, saray hükumeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremeyip, milletimizi yokluğa mahkum ederken, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz istiklalini yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır” diye konuştu.

Akşener, artık bir seçim yapılması gerektiğini söyleyerek, “Ya ışıl ışıl bir güneşin altında dimdik duracağız ya da uzayan gölgelerde kaybolacağız ya şanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik bir hikayede figüranlık yapacağız. Ez cümle; ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız” dedi.

(DHA)