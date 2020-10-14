Meral Akşener, CHP Genel Başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip olur mu?..

Can (Ataklı), okurlarını hem bilgilendiriyor…

Hem de güldürüyor…

Ve elbette; “iktidar” ya da “muhalefet” demeden hem nalına vuruyor hem de mıhına…

Can’ın pazartesi günü yayımlanan yazılarından birini okurken gülmekten çatlayabilirdim…

Okurken sık sık “Yok artık daha neler” dedim durdum…

Neden mi?..

Kısaca anlatayım…

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AKP Milletvekili Mustafa Destici meğer halen BBP Genel Başkanı imiş…

Vallahi bilmiyordum…

Billahi bilmiyordum…

BBP ile de pek ilgilenmediğim için ben Destici’nin BBP Genel Başkanlığı’ndan istifa ettiğini zannediyordum…

Meğer etmemiş…

Hem AKP milletvekili…

Ama hem de…

BBP Genel Başkanı…

Önümüzdeki hafta yapılacak genel başkanlık seçimlerinde yine aday olacakmış…

Eğer o güne kadar da AKP’den istifa etmez ve fakat buna rağmen başkanlık yarışına girerse…

Demokrasi tarihimizde bir ilk ve hem de büyük bir hukuk garabeti yaşanacak…

Bir başka partili milletvekili, bir başka partiden genel başkanlık seçimine katılacak…

Meral Akşener’in CHP Genel Başkanlık seçimine katılması gibi bir şey yani…

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA AYŞE SUCU…

Lütfen fantezi yaptığımı düşünmeyin…

Şimdi yine, daha önce yaptığım bir çağrıyı tekrarlayacağım…

Merkez Bankası Başkanlığı’na Durmuş Yılmaz atandıktan sonra…

Diyanet İşleri Başkanlığı’na da Ayşe Sucu getirilmeli…

Neden bir erkek ilahiyatçı değil de Ayşe Sucu?..

Kadın ve…

Liyakatli bir Müslüman olduğu için…

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Ayşe Sucu’nun Diyanet İşleri Başkanlığına getirilmesi…

Küresel piyasalarda bile olumlu etki yapacaktır…

Türkiye Müslümanlığı’nın kadına bakış açısının…

Arap ve diğer Müslümanların kadına bakışından çok farklı olduğunu…

Türkiye Müslümanlığı’nın kadını kutsadığını gösterecektir…

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Tabii ki hem Durmuş Yılmaz ve hem de Ayşe Sucu önerilerimi saçma bulanlar olacaktır…

Ama lütfen…

Daha iyilerini önerir misiniz?..

DURMUŞ YILMAZ GÖREVE ÇAĞRILMALI…

Merkez Bankası’nın çok kötü yönetildiği bir gerçek…

Sorumlusu her ne kadar başkan ve yönetim kadrosu ise de…

Bütün dünya biliyor ki…

Asıl sorumlu, AKP Genel Başkanı…

Daha önce de bir kez yazmıştım…

Cumhurbaşkanı eğer gerçekten ekonomik sorunların altından kalkmak istiyorsa…

MB Başkanı’nın istifa etmesini sağlamalı…

Yerine…

2009 yılında Avrupa’da “Yılın Merkez Bankacısı” seçilen Durmuş Yılmaz’ı getirmeli…

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Bu atama ne onur kırıcıdır…

Ne de siyasi bir felakettir…

Ama aksi…

Dönülmez akşamın ufkunda yürürken artık çok geç kalındığını kabul etmektir…

HABERİN KAYNAĞI BEN DEĞİLİM Kİ…

Hazine ve Maliye Bakanı, TÜİK tarafından açıklanan birtakım verileri sosyal medya hesabından paylaştı…

Gerçi haber kaynağı güvenilir değil ama… Ne yapalım?..

İnanacağız…

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Şimdi lütfen kemerlerinizi bağlayın…

Koltuk arkalıklarını dik duruma getirin…

Ve…

Haberi okuyup bitirinceye kadar yerlerinizden kalkmayın…

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“Sanayi üretimi verilerinde OECD’de 1, dünyada 2’nciyiz…”.

Valla…

İki gözüm önüme aksın ki öyleymişiz…

Diyeceksiniz ki…

“Doğru söz yemin gerektirmez…”.

Tabii gerektirmez ama…

Haberin kaynağı ben değilim ki…

BAHÇELİ ERKEN SEÇİM İSTEDİ…

Bahçeli bakın ne dedi:

“Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır…”.

Yıl 2002…

Bahçeli dedi ki:

“Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır…”.

Yıl 2015…

Bahçeli dedi ki:

“Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır…”.

Yıl 2018…

Bahçeli dedi ki:

“Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır…”.

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Bu açıklamalarının her birinden bir hafta sonra Bahçeli erken seçim istedi…

Ve…

Erken seçim oldu…

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Dikkat yani…

İŞTE BUNU ANLAYAMIYORUM…

Suudi Arabistan Veliahdı, Türkiye’ye ticari boykot uyguladıkları iddialarını reddetti…

Neden?..

Uluslararası serbest ticaret kuralarını ihlal ettiği gerekçesiyle, Dünya Ticaret Örgütü tarafından cezalandırılmamak için…

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Oysa boykot aynen devam ediyor…

Pek çok küresel giyim markası, Suudi Arabistan mağazalarında satılamadığı için Türkiye’de üretilecek siparişlerini iptal etmeye başladı…

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Peki…

Ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı, ekonomiyi yöneten Hazine ve Maliye Bakanı ile…

Sorunu çözmeleri gereken Ticaret ve Sanayi Bakanları neden susuyorlar?..

İşte bunu anlayamıyorum…