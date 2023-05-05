Meral Akşener: Bu ucube sistemden kurtulacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuştu. Seçimi ciddiye alarak koşa koşa oy kullanacaklarını ifade eden Akşener, “Arkadaşlarımızı, ailemizi ikna edeceğiz. Hem bu ucube sistemden, hem de bu ucube sisteme alışıp buradan nemalanlardan, demokrasiyle, helal oylarınızla kurtulacağız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Şişli’deki 2’nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katıldı.

Partililere seslenen Akşener, seçim sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13’üncü cumhurbaşkanı kendisinin de başbakan olacağını iddia ederek “Artarak, coşarak, büyüyerek seçime gidiyoruz. Şu an için bizi yönetenler vallahi baştan sona, tepeden aşağı doğru sıyırmış durumda. Çünkü konuşulanlara baktığınız zaman, inanın aklını yitirmiş bir ruh hali ile yönetiliyoruz. Ben bu ucube sistemden kurtulalım propagandası, iknası yaparak gezerken bu arkadaşların konuşmalarının ortaya çıkardığı psikoloji, aynı zamanda bu arkadaşların da emekli edilmesini şart koşuyor, zorunda bırakıyor” diye konuştu.

“BU UCUBE SİSTEMDEN KURTULACAĞIZ”

Yaklaşık 1 hafta sonra yapılacak seçimi hatırlatan Akşener, “Biz alt tarafı bir seçime gidiyoruz. Normal şartlarda seçmenin bayramı, düğünü olması gereken bir seçime gidiyoruz. Maşallah başta Recep Bey olmak üzere, bütün hepsine göre; şurayı şereflendiren sizler, bugün itibarıyla işgal güçlerisiniz. Ben zaten hainlerin başıyım. Biz bu işi ciddiye alıp, her birimiz koşa koşa oyumuzu kullanacağız. Arkadaşlarımızı, ailemizi ikna edeceğiz. Hem bu ucube sistemden, hem de bu ucube sisteme alışıp buradan nemalanlardan, demokrasiyle, helal oylarla kurtulacağız. Ben 30 senedir siyaset yapıyorum, 50 yıllık siyasi bir aileden geldiğim için, 50 yıllık bir siyasi hafızam var benim. Birçok rezillikler gördüm, bu ülke gördü. Amma velakin rezilliğin dibine girmiş seçim hayatımda ilk defa karşılaştığım bir seçim. Bu ülke darbeler gördü, hızla kurtulduk. En son 15 Temmuz’u gördük. Bu millet, bu aziz millet, devleti hem sokaktan, hem köprüden toplayıp getirdiniz, demokrasiye sahip çıktınız. Ama bu seçimde muhalefeti desteklediğiniz takdirde siz darbeci oluyorsunuz. Aynı zamanda işgalci oluyorsunuz, aynı zamanda FETÖ’ye kazandırıyorsunuz. Bu arkadaşları seçtiğiniz zaman harikasınız. ‘Hayır fikrimi değiştiriyorum seni emekli ediyoruz’ dediğiniz zaman da hain oluyorsunuz. Bu dil son derece zararlı ve tehlikeli bir dildir. Sadece bunun için bile bu seçimi kazanmak zorundayız” şeklinde konuştu.

“DEVLETİ ÇÜRÜTMÜŞLER”

Konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da yüklenen Akşener şöyle konuştu:

“Şimdi AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, şerefli Türk polisinin şube müdürünü tokatlıyor. İl müdürü korkudan, emniyet müdürü korkudan, o yumruk atan, tokat atan şahısla poz verebiliyor. Bu demektir ki devleti çürütmüşler. Bu demektir ki ciddiyetsizlik dibe vurmuş. Ama bu işlerin başındaki şahsın kafayı taktığı şey ne? LGBT Erkek erkeğe evlilik olacakmış biliyor musunuz? Biz seçilirsek, biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş. Aynı arkadaşa göre, erkeklerle hayvanlar da evlenecekmiş, onu da serbest bırakacak mışız. Fantazide dünya markası. Ben böyle bir şey görmedim, böyle bir şey duymadım. Bu ülkenin güvenliğini, bu ülkenin asayişini korumaktan, onu yerine getirmekten sorumlu olanlar sınırları kevgire çevirmişler, Türkiye bir sığınmacı hendeği olmuş, arkadaşlar erkek erkeğe evlilik peşinde. Allah’ım, Yarabbim bu arkadaşların aklına mukayyet ol, fikrine mukayyet ol. Bütün psikiyatristleri göreve çağırıyorum, muayene edin şunları. Bunlar gerçekten raporluk, raporluk. Bugün daha enteresan bir şey oldu. Recep Bey’in aslında 82 puan alıp, mülakatta elenmiş çocukların hakkını koruması lazımken, geçinemeyen emeklilerin durumunu konuşması gerekirken, çiftçinin, esnafın yaşadıklarını nasıl çözeceğini konuşması gerekirken dediği şu: Ben iyi parti olarak, bu zillet ittifakının içinde, Suriye’nin kuzeyinde kurulacak olan Kürdistan Devleti’nin kurulmasına sebep oluyormuşuz. Yahu arkadaş, 21 yıldır bu ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı benmişim, haberim yok” (DHA)