Meral Akşener, ANKAPARK enkazını gezdi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar harcanan ve enkaza dönüşen ANKAPARK’ta incelemelerde bulundu. Akşener, “Türkiye’de yapılmış pek çok yolsuzluğun somut bir hali bu. Vergi veren vatandaşın nasıl bir sistemle ütüldüğünü gördük” dedi.

2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle görevinden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek zamanında 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK’ın içler acısı hali gündemden düşmüyor.

Üç yıllık hukuk mücadelesi sonucu mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesinin ardından parkın kapıları ilk kez vatandaşlara açıldı. Bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşliğinde, adeta enkaza dönen parkı gezdi ve incelemelerde bulundu.

İki isim daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Burada müthiş bir milli servetin yok edildiğini gördüm ben” diyen Akşener, şunları söyledi:

– Halkın vergisinin inanılmayacak derecede gömüldüğünü gördüm. Göz göre göre nasıl 14 milyar TL gömülür de sonuç alınamaz?

– Bilim yol, akıl yok. Sizin cebinizden alınıp, başka cebe koyma var. İsraf var, ortaya çıkacak bir yolsuzluk var. Türkiye’de yapılmış pek çok yolsuzluğun somut bir hali bu. Vergi veren vatandaşın nasıl bir sistemle ütüldüğünü gördük.

ANKARALILAR SON HALİNİ GÖRMEK İÇİN ZİYARET EDİYOR

Başkentliler ANKAPARK’ın mevcut durumunu görmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından belirlenen güzergâhta ve ANFA Güvenlik ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen otobüs turlarına katıldı.

ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü’nden 11.00-16.00 saatleri arasında her yarım saatte bir kalkan ücretsiz ring seferlerine katılan yüzlerce vatandaş, parkın 3 yıl süren hukuki mücadele sürecinde geldiği son durumu inceleme fırsatı da buldu.