Merada kurtlar sürüye saldırdı; 50 koyun öldü
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Merada kurtlar sürüye saldırdı; 50 koyun öldü

Hakkari’de, kurtların saldırdığı sürüden 50 koyun öldü. Besici Selman Toros (45), “Küçükbaş hayvanlarımı otlatmak için meraya çıkardım. Bir anda dağdan inen kurtlar sürüye saldırdı, 50 koyunum öldü” dedi.

Olay, Yüksekova ilçesi merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Karlı köyünün Çimenli mezrasında meydana geldi. Selman Toros’a ait 200 küçükbaş hayvan, sabah otlatılmak için meraya götürüldü. Mezraya yakın merada otlatılan küçükbaş hayvan sürüsüne, kurtlar saldırdı. Köylülerin müdahalesiyle kurtlar uzaklaşırken, sürüdeki diğer küçükbaş hayvanların da kaçarak kurtulduğu belirtildi. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin bölgede inceleme yapacağı bildirildi.

Besici Selman Toros, saldırıyla sürünün ikiye ayrıldığını belirterek, “Bir anda dağdan inen kurtlar sürüye saldırdı. Köylülere haber verdim. Sonra kurtları uzaklaştırmaya çalıştık. Saldırıda 50 küçükbaş hayvanım öldü, 20’e yakın koyunum da kuzularıyla birlikte kayboldu. Saldırıda birkaç koyun da yaralandı” dedi. (DHA)

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